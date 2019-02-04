Мадуро ответил на ультиматум стран ЕС, признавших президентом Венесуэлы Гуайдо

Новости мира: Николас Мадуро отверг ультиматумы ряда стран ЕС, признавших временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник отказался соглашаться с признанием оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы рядом стран ЕС, передает агентство Associated Press (AP).

"В обращении, которое транслировалось в эфире национального телевидения Мадуро заявил, что он отвергает ультиматумы от любой страны", - пишет AP.

При этом, отмечает AP, Н.Мадуро, в особенности, подверг критике премьер-министра Испании Педро Санчеса. По словам президента, если против него произойдет переворот, то "кровь будет на руках" П.Санчеса.

Также Н.Мадуро отказался принять поставки экстренной помощи - продовольствие и медикаменты - от США.

Ранее в понедельник первыми странами, выступившими в поддержку Х.Гуайдо в качестве временного президента стали Испания, Франция и Швеция.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь заявил, что Лондон признает Х.Гуайдо временным президентом "до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверия выборы".

Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Вена признает Х.Гуайдо и надеется, что ему удастся восстановить в Венесуэле демократию.

Официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Германия сожалеет, что избранный президент Венесуэлы Н.Мадуро не объявил о проведении новых выборов на пост главы государства, и признает Х.Гуайдо временным президентом страны.

Глав МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о признании королевством Х.Гуайдо.

Финляндия также присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Х.Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Однако никаких заявлений по поводу признания Х.Гуайдо не поступало из Рима.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главыгосударства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.