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Мадуро ответил на ультиматум стран ЕС, признавших президентом Венесуэлы Гуайдо

Мадуро ответил на ультиматум стран ЕС, признавших президентом Венесуэлы Гуайдо
17:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Николас Мадуро отверг ультиматумы ряда стран ЕС, признавших временным президентом Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник отказался соглашаться с признанием оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы рядом стран ЕС, передает агентство Associated Press (AP).

"В обращении, которое транслировалось в эфире национального телевидения Мадуро заявил, что он отвергает ультиматумы от любой страны", - пишет AP.

При этом, отмечает AP, Н.Мадуро, в особенности, подверг критике премьер-министра Испании Педро Санчеса. По словам президента, если против него произойдет переворот, то "кровь будет на руках" П.Санчеса.

Также Н.Мадуро отказался принять поставки экстренной помощи - продовольствие и медикаменты - от США.

Ранее в понедельник первыми странами, выступившими в поддержку Х.Гуайдо в качестве временного президента стали Испания, Франция и Швеция.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в свою очередь заявил, что Лондон признает Х.Гуайдо временным президентом "до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверия выборы".

Еще одна страна ЕС признала Гуайдо президентом Венесуэлы

Канцлер Австрии Себастьян Курц написал в Twitter на испанском языке, что Вена признает Х.Гуайдо и надеется, что ему удастся восстановить в Венесуэле демократию.

Официальный представитель правительства ФРГ Мартина Фиц заявила, что Германия сожалеет, что избранный президент Венесуэлы Н.Мадуро не объявил о проведении новых выборов на пост главы государства, и признает Х.Гуайдо временным президентом страны.

Глав МИД Нидерландов Стеф Блок заявил о признании королевством Х.Гуайдо.

Финляндия также присоединилась к группе стран ЕС, которые выразили поддержку Х.Гуайдо в качестве временного президента Венесуэлы.

Однако никаких заявлений по поводу признания Х.Гуайдо не поступало из Рима.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, который привел эту страну к гуманитарному кризису.

21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста. 23 января лидер оппозиции Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главыгосударства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до окончания срока полномочий в 2025 году.

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Все по теме:

ЕС, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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