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Ватикан заявил о готовности стать посредником в Венесуэле

Ватикан заявил о готовности стать посредником в Венесуэле
08:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Франциск рассматривает возможность посредничества в конфликте в Венесуэле только в качестве крайней меры.

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан готов выступить посредником в урегулировании политического кризиса в Венесуэле, если на то будет согласие всех сторон.

Об этом он заявил на борту самолета по пути из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает AP.

Понтифик подтвердил, что получил письмо от президента Венесуэлы Николаса Мадуро с просьбой помочь возобновить переговоры, но еще не читал его.

Он напомнил, что ранее дипломатические усилия Ватикана по содействию переговорам между Мадуро и оппозицией закончились безрезультатно. Папа Франциск настаивает на базовом дипломатическом требовании, что обе стороны в любом конфликте должны совместно запросить внешнее содействие или посредничество в переговорах.

"Я посмотрю на письмо, посмотрю, что можно сделать. Но предварительные условия состоят в том, что обе стороны просят об этом", - сказал папа журналистам.

Однако, отмечает AP, оппозиция Венесуэлы во главе с Гуайдо ясно дала понять, что любые предложения о диалоге должны начинаться с согласования условий ухода Мадуро.

Как сообщалось, десятки стран, включая США и страны Евросоюза, признала венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом страны, ужесточив требования к действующему президенту Николасу Мадуро уйти в отставку.

23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Мадуро. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Гуайдо заявил, что Мадуро, который в мае объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

26 января Евросоюз призвал Венесуэлу к срочному проведению свободных, прозрачных и легитимных президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституционному порядку в Венесуэле. Отмечалось, что в случае отсутствия объявления об организации новых выборов с необходимыми гарантиями ЕС осуществит дальнейшие действия, включая признание руководства страны в соответствии со статьей 233 Конституции Венесуэлы.

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Ватикан, Венесуэла, Папа Римский Франциск, Хуан Гуайдо.
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