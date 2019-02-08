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Президент Венесуэлы подписал обращение к США, с требованием не вмешиваться

Президент Венесуэлы подписал обращение к США, с требованием не вмешиваться
06:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Николас Мадуро начал кампанию для сбора подписей под письмом с требованием против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне последних событий.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро инициировал кампанию по сбору подписей под письмом к главе США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела страны. В четверг, 7 февраля он присоединился к акции и поставил свою подпись.

"Целью кампании является сбор не менее десяти миллионов подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне последних событий", - говорится в сообщении.

Венесуэльский лидер пришел на площадь Боливара в Каракасе, где расположен один из центров по сбору подписей, в сопровождении супруги Силии Флорес.

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"Сегодня мы подписались за мир и каждый день мы защищаем его от всех посягательств, с любовью, терпением и решимостью, как всегда единым фронтом с Николасом Мадуро", - написала Флорес в своем твиттере.

В ходе выступления, которое транслировалось в прямом эфире Periscope, президент Венесуэлы обвинил лидера США в намерении сорвать диалог по выходу из кризиса в южноамериканской стране.

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"Президент Дональд Трамп намерен сорвать инициативу диалога, предложенную Уругваем и Мексикой при помощи КАРИКОМ (Карибское сообщество) ради выработки мирного решения в пользу Венесуэлы", − подчеркнул Мадуро. По его словам Мадуро, властям и оппозиции нужно сесть за стол переговоров ради блага Венесуэлы.

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Президент США, Николас Мадуро, Обращение, Президент Венесуэлы, Дональд Трамп.
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