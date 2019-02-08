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Гуайдо обратился за помощью в Ватикан

Гуайдо обратился за помощью в Ватикан
08:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Временный президент Гуайдо попросил Папу Римского помочь с урегулированием конфликта в Венесуэле.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в эфире телеканала Sky TG24 обратился к Папе Римскому Франциску с просьбой помочь в урегулировании конфликта в стране.

Об этом сообщает "Радио Свобода"

"Гуайдо уточнил, что такие люди, как понтифик, могут повлиять на проведение свободных выборов. Политик также сказал, что был бы рад принять Франциска в Венесуэле, и напомнил о том, что понтифик Иоанн Павел II посещал страну 25 лет назад", - говорится в сообщении.

Ранее с просьбой помочь в налаживании диалога к Папе Римскому обратился президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Папа Римский Франциск не исключил посредничества Ватикана в кризисе в Венесуэле, однако лишь в том случае, если об этом попросят обе стороны.

Как сообщалось, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне конституционного и экономического кризиса объявил себя временным президентом страны.

Более 24 стран признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Гуайдо заявил, что Николас Мадуро, который в мае 2018 года объявил о своей победе на президентских выборах в Венесуэле и 10 января начал свой второй срок, не способен выполнять обязанности главы государства, и пообещал провести в стране досрочные выборы.

Гуайдо поддержали США, Канада, Израиль, почти все страны Латинской Америки, Европарламент и 10 стран Европейского Союза. В украинском МИД заявили, что Киев признает Хуана Гуайдо председателем единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы – Национальной ассамблеи (парламента), а также лидером демократической оппозиции.

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Папа Римский, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
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