В Африке упал вертолет ООН: есть погибшие

Новости мира: Причина авиакатастрофы пока не установлена.

На территории комплекса ООН Абьее между Суданом и Южным Суданом разбился вертолет Ми-8, в результате чего погибло трое человек. Об этом сообщает Gulf Times.

В публикации говорится, что десять пассажиров получили ранения, три человека находятся в критическом состоянии. Всего на борту судна находились 23 человека – все военные. Причина авиакатастрофы пока не установлена.

Официальные власти не стали комментировать инцидент и предпочли умолчать причины катастрофы.

Ранее сообщалось, что в долине Ла-Туиль в Альпах (Италия) столкнулись вертолет и самолет, в результате чего погибли пятеро человек, двое пропали без вести.