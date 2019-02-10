В Новой Зеландии из-за лесных пожаров эвакуировали 3 тысячи людей

Новости мира: В Новой Зеландии из-за бушующих лесных пожаров эвакуировали около 3 тысячи человек к окрестностях города Нельсон.

Около трех тысяч человек эвакуированы из окрестностей новозеландскогого города Нельсон через лесные пожары. Об этом сообщает ВВС.

В охваченных пожарами районах ввели чрезвычайное положение. К тому же в воскресенье, по прогнозам синоптиков, там ожидается сильный ветер, что может способствовать распространению огня.

Как сообщалось, лесные пожары вспыхнули в Новой Зеландии шесть дней назад. Их уже назвали самыми сильными с 1955 года.

Напомним, количество погибших в результате июльских пожаров в Греции возросло до 100 человек после того, как в больнице скончался от ожогов еще один пострадавший. Министр гражданской обороны Греции подал в отставку после лесных пожаров на прошлой неделе возле Афин. В заявлении правительства говорится, что отставка Никоса Тоскаса была принята премьер-министром Алексисом Ципрасом.