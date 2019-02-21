Режим Мадуро закрывает границу с Бразилией

Новости мира: Для борьбы с оппозицией Николас Мадуро принял решение закрыть границу Венесуэлы с Бразилией.

49-й президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг, 21 февраля, объявил о закрытии границы с Бразилией в связи с продолжающимися спорами относительно поступления гуманитарной помощи, передает BBC.

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что закрывает границу с Бразилией», - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Мадуро находится в размышлениях относительно закрытия границы с Колумбией для прекращения поставок «чрезвычайно помощи оппозиции».

Ранее сообщалось, глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо, который признан большей частью мирового сообщества исполняющим обязанности президента Венесуэлы (в том числе и Украиной — ред.), запланировал поездку на границу с Колумбией, где накануне военные режима Мадуро заблокировали поставки гуманитарной помощи США по морю.

Президент Венесуэлы с 2013 года Николас Мадуро отрицает существование экономического кризиса в стране, поэтому он отказался от гуманитарной помощи. По его мнению, Гуайдо благодаря всесторонней международной поддержке пытается свергнуть существующее правительство Венесуэлы.

Несмотря на непризнание существование экономического кризиса, Николас Мадуро принял 300 тонн гуманитарной помощи от России, которая будет отправлена в ближайшее время.