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Оппозиция Венесуэлы собирается обеспечить доставку гумпомощи

Оппозиция Венесуэлы собирается обеспечить доставку гумпомощи
08:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Венесуэльская оппозиция попробует ввезти в страну конвои с американской гумпомощью из Колумбии и Бразилии.

Венесуэльская оппозиция в субботу планирует оказать поддержку доставке в страну партий гуманитарной помощи, которая складирована в центрах приема в колумбийском городе Кукута и в бразильском городе Рорайма.

Режим Мадуро закрывает границу с Бразилией

Доставку планируется произвести, несмотря на отказ венесуэльских властей принимать эту гуманитарную помощь. Для предотвращения каких-либо противоправных действий власти Венесуэлы ранее на этой неделе объявили о закрытии границы с Бразилией. Не исключено, что такая же мера будет применена и на границе с Колумбией. Кроме того, перекрыта воздушная и морская граница с нидерландскими Антильскими островами, где на острове Кюрасао также расположился центр по приему гуманитарной помощи для Венесуэлы.

Гуманитарная помощь Венесуэле прибыла в Колумбию

Ранее в феврале на конференции по Венесуэле, которая состоялась в США, странам-донорам удалось собрать $100 млн на закупку гуманитарной помощи.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна не нуждается в "просроченной" гуманитарной помощи из США, отметив, что в страну будут обеспечены "легальные поставки" гуманитарной помощи из России. Накануне поступила информация о том, что этот груз уже доставлен в Венесуэлу.

В Венесэле погибли два человека на границе с Бразилией

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший президентом страны, с группой поддержки направился на границу с Колумбией принимать гуманитарный груз. Ожидается, что ему будут помогать волонтеры с обеих сторон границы. Кроме того, он издал "президентский" декрет, содержащий распоряжение местным властям поддерживать открытый режим на границе с Бразилией. Кроме того, в нем содержится призыв в полной мере поддерживать дипломатические и консульские отношения с нидерландскими Антильскими островами, как и с самим королевством Нидерландов.

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Бразилия, США, Венесуэла, Николас Мадуро, Оппозиция Венесуэлы, Хуан Гуайдо.
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