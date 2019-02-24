Канада требует от Венесуэлы пропустить гумдопомощь

Новости мира: Канада солидарна с народом Венесуэлы и подтверждает его право на мир и демократию.

Присланная международными партнерами гуманитарная помощь должна быть немедленно доставлена венесуэльцам, которые в ней нуждаются. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Канада призывает предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи наиболее пострадавшим в результате кризиса слоям населения”, - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада “глубоко обеспокоена насилием, совершенным режимом Мадуро ради блокирования поступления средств помощи из соседних стран”.

“Канада призывает расследовать эти неприемлемые нападения и привлечь их исполнителей к ответственности. Такие атаки на гражданских лиц являются неприемлемыми и нарушают основополагающие гуманитарные принципы и человеческую порядочность”, - отметила министр.

Фриланд добавила, что Канада "солидарна с народом Венесуэлы и подтверждает его право на мир и демократию, а также полное уважение к правам человека”.

“Опытные гуманитарные партнеры находятся на местах и оказывают поддержку в сложной ситуации, однако их усилия сдерживаются режимом Мадуро. Тревожная субботняя информация показывает, что сторонники режима лучше сожгут помощь, чем доставят ее доставку венесуэльцам в нужде”, - подытожила она.

По меньшей мере двое человек погибли, еще около двух десятков получили ранения во время акции протеста на юго-востоке Венесуэлы, участники которой выступают за доступ иностранной гуманитарной помощи жителям страны.