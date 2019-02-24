Скачать
Воскресенье, 24.02.2019
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
Украинская делегация: Россию готовят к возвращению летом в ПАСЕ
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
В Стамбуле состоялась литургия по увековечению памяти Небесной Сотни
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Десна убедительно обыграла Арсенал-Киев в матче УПЛ
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России
Евровидение-2019: MARUV запретили проводить концерты в России

Канада требует от Венесуэлы пропустить гумдопомощь

Канада требует от Венесуэлы пропустить гумдопомощь
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канада солидарна с народом Венесуэлы и подтверждает его право на мир и демократию.

Присланная международными партнерами гуманитарная помощь должна быть немедленно доставлена венесуэльцам, которые в ней нуждаются. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

“Канада призывает предоставить безопасный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи наиболее пострадавшим в результате кризиса слоям населения”, - сказала Фриланд.

Она подчеркнула, что Канада “глубоко обеспокоена насилием, совершенным режимом Мадуро ради блокирования поступления средств помощи из соседних стран”.

“Канада призывает расследовать эти неприемлемые нападения и привлечь их исполнителей к ответственности. Такие атаки на гражданских лиц являются неприемлемыми и нарушают основополагающие гуманитарные принципы и человеческую порядочность”, - отметила министр.

Фриланд добавила, что Канада "солидарна с народом Венесуэлы и подтверждает его право на мир и демократию, а также полное уважение к правам человека”.

“Опытные гуманитарные партнеры находятся на местах и оказывают поддержку в сложной ситуации, однако их усилия сдерживаются режимом Мадуро. Тревожная субботняя информация показывает, что сторонники режима лучше сожгут помощь, чем доставят ее доставку венесуэльцам в нужде”, - подытожила она.

По меньшей мере двое человек погибли, еще около двух десятков получили ранения во время акции протеста на юго-востоке Венесуэлы, участники которой выступают за доступ иностранной гуманитарной помощи жителям страны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Венесуэла, Христя Фриланд, Гумдопомощь, Требования Канады.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
02 Гороскоп на сегодня, 24 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 На сайте президента зарегистрирована петиция о переименовании Донецкой области
04 Евровидение 2019: онлайн-трансляция Нацотбора 23 февраля
05 Евровидение 2019: объявлен победитель Нацотбора - MARUV
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украинцы назвали наиболее вероятного победителя на президентских выборах 2019
Украинцы назвали возможного победителя на выборах 2019
Рева рассказал, у кого больше всего увеличатся пенсии с 1 марта
Пенсии больше всего увеличатся у доярок и санитарок
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Прогноз погоды на 24 февраля: сохранится сухая и холодная погода
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Магнитные бури в марте 2019 года: числа, симптомы, как избежать влияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь