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В день проведения выборов в Нигерии погибли 16 человек

В день проведения выборов в Нигерии погибли 16 человек
12:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Нигерии в день голосования на всеобщих президентских и парламентских выборах в результате взрывов 23 февраля погибли не менее 16 человек.

В Нигерии по меньшей мере 16 человек были убиты в день голосования на всеобщих президентских и парламентских выборах в субботу, 23 февраля. Об этом сообщает DW.

"По данным общественной организации Situation Room, которая мониторит проведения голосования, инциденты, приведшие к гибели людей, произошли в восьми штатах. Организация сообщила также о нарушении правил голосования и поджоге избирательных урн и документов в городе Лагос", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в южном штате Риверс неизвестные боевики застрелили бывшего лидера местного самоуправления и его брата в районе Андони. Обе жертвы были членами правящей партии "Всеобщий прогрессивный конгресс" действующего президента Мухаммаду Бухари. Кроме того, одетые в военную форму люди заходили в некоторые избирательные участки в районе города Окрика в штате Риверс и забирали материалы для голосования, сообщил представитель полиции.

"Также были отдельные сообщения о насилии и нападениях на избирательные участки по всей стране. На одном избирательном участке в районе Яба в Лагосе произошли столкновения, когда неизвестные раздавали избирателям деньги. Кроме того, местные жители сообщают о запугивании избирателей бандитами. Сообщается, что явка на выборы ниже по сравнению с прошлыми годами", - информирует издание.

Напомним, в городе Майдугури (штат Борно) на северо-востоке Нигерии прозвучали несколько взрывов в день президентских выборов. По данным изданий, взрывы произошли рано утром незадолго до открытия избирательных участков. Около 120 тыс. избирательных участков открылись по всей Нигерии.

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Взрывы, Погибшие, Президентские выборы в Нигерии, Парламентские выборы в Нигерии.
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