В Канаде провели масштабную спецоперацию по пресечению отмывания денег

Новости мира: Около 300 правоохранителей в Канаде смогли пресечь деятельность международной преступной группировки.

Канадские правоохранители прекратили работу большой международной группировки по отмыванию денежных средств, заработанных преступным путем.

Как сообщили в Королевской канадской конной полиции, возглавлявшей расследование, к операции привлекли полицию Торонто и Монреаля, а также налоговую службу - всего около 300 человек.

Отмечается, что в результате спецоперации в Торонто и Монреале были одновременно задержаны 17 человек, изъяты денежные средства на 32,8 млн долл. и большое количество различных наркотиков.

По словам суперинтенданта Королевской канадской конной полиции Мартины Фонтейн, сеть была способна отмывать миллионные суммы и имела очень сложную структуру.

Задержания стали результатом двухлетнего расследования, начатого весной в 2016 году. Подозреваемые, вероятно, собирали деньги в преступных организациях Монреаля и переправляли их с помощью отдельных лиц и обменных пунктов в Торонто. Деньги также пересылались по неофициальным каналам через ОАЭ, Иран, США и Китай в страны-экспортеры наркотиков, такие как Колумбия и Мексика.

Хотя операция в целом была успешной и привела к распаду международной преступной группировки, трем злоумышленникам удалось избежать ареста, их объявили в розыск.