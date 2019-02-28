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Канадская авиакомпания отменила рейсы в Индию

Канадская авиакомпания отменила рейсы в Индию
05:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Авиакомпания Канады Air Canada приостановила полеты в Индию.

Крупнейшая авиакомпания Канады Air Canada временного приостановила полеты в Дели из-за военых действия между Индией и Пакистаном. Об этом канадском общественном мовнику CBC News сообщили в пресс-службе авакомпанії.

Отмечается, что авиакомпания выполняет из Ванкувера и Торонто в Дели ежедневные рейсы, которые были приостановлены на неопределенное время. При этом рейс из Торонто в Мумбаи планируется к вылету, поскольку самолет движется другим маршрутом.

Спикер добавил, что самолет рейса Торонто-Дели, который во вторник вылетел из Канады, вынужден был возвращаться обратно, когда Пакистан закрыл свое воздушное пространство. На момент объявления самолет уже пересек Атлантический океан и находился над территорией Швеции. Таким образом, пассажиры пробыли в воздухе более 12 часов до того, как вернуться в город вылета.

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“В авиакомпании заявили, что внимательно следят за ситуацией и восстановят сообщение “как только ситуация нормализуется и будет решено, что это безопасно”, - говорится в материале. В частности, в Нью-Дели заявляют, что обе стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде утверждают, что два сбитых самолета принадлежат Индии.

Как отмечает индийская сторона, пакистанские самолеты нарушили индийский воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.

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Индия, Аэропорт, Канада, Самолет, Рейсы, Компания.
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