В Судане в результате взрыва погибли 10 детей

Новости мира: В Судане от взрыва гранаты погибли 10 детей.

По меньшей мере 10 детей погибли в результате взрыва в городе Омдурмане (Судан). Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

По данным телеканала, разорвалась ручная граната. Район происшествия оцеплен полицией.

Напоминаем, президент Судана Омар Аль-Башир ввел чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Об этом он заявил в обращении к народу, которое транслировало национальное телевидение. Чрезвычайное положение введено на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает AFP.

Чрезвычайное положение было введено на фоне массовых антиправительственных протестов, Аль-Башир также распустил центральное правительство и правительства штатов.