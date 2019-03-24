В Судане в результате взрыва погибли 10 детей

По меньшей мере 10 детей погибли в результате взрыва в городе Омдурмане (Судан). Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
По данным телеканала, разорвалась ручная граната. Район происшествия оцеплен полицией.
Напоминаем, президент Судана Омар Аль-Башир ввел чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Об этом он заявил в обращении к народу, которое транслировало национальное телевидение. Чрезвычайное положение введено на фоне массовых антиправительственных протестов, сообщает AFP.
Чрезвычайное положение было введено на фоне массовых антиправительственных протестов, Аль-Башир также распустил центральное правительство и правительства штатов.