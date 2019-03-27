В Мексике в мастерских по производству пиротехники произошел взрыв

Новости мира: В Чимальуакан (Мексика) произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники.

В мексиканском городе Чимальуакан произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники.

Как сообщает местное издание todochicoloapan.com официальных данных о раненых и погибших пока нет.

По данным службы гражданской обороны, на место взрыва направляются спасатели, военные и врачи из Красного креста.

Sofocan incendio en zona de coheteros del Ejido Santa María #Chimalhuacán pic.twitter.com/iZJp6i6E7a — Policía Chimalhuacán (@SegChimalhuacan) 26 марта 2019 г.

По опубликованным в соцсетях фотографиям очевидцев видно, как над городом поднимается огромный столб черного дыма и слышны звуки взрывов пиротехники.

Напомним, количество жертв в результате взрыва на химическом заводе в Китае увеличилось до 64 человек, еще 28 пропали, провинция под угрозой экологической катастрофы