В Мексике в мастерских по производству пиротехники произошел взрыв

В мексиканском городе Чимальуакан произошел взрыв в двух мастерских по производству пиротехники.
Как сообщает местное издание todochicoloapan.com официальных данных о раненых и погибших пока нет.
По данным службы гражданской обороны, на место взрыва направляются спасатели, военные и врачи из Красного креста.
Explota hace unos minutos Cohetera #Chicoloapan #Chimalhuacan #EdoMex #Mexico pic.twitter.com/OBZz1doaA5
— Alfredo Huerta (@alftdmusi) 26 марта 2019 г.
Sofocan incendio en zona de coheteros del Ejido Santa María #Chimalhuacán pic.twitter.com/iZJp6i6E7a
— Policía Chimalhuacán (@SegChimalhuacan) 26 марта 2019 г.
По опубликованным в соцсетях фотографиям очевидцев видно, как над городом поднимается огромный столб черного дыма и слышны звуки взрывов пиротехники.
Напомним, количество жертв в результате взрыва на химическом заводе в Китае увеличилось до 64 человек, еще 28 пропали, провинция под угрозой экологической катастрофы