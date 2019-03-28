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Суд Чили: Церковь должна выплатить компенсацию жертвам сексуального насилия

Суд Чили: Церковь должна выплатить компенсацию жертвам сексуального насилия
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Чилийский суд обязал католическую церковь выплатить компенсацию жертвам сексуального насилия.

Апелляционный суд Чили постановил, что Католическая Церковь должна выплатить компенсацию трем жертвам сексуального насилия, совершенного бывшим священником прихода в Сантьяго Фернандо Карадима. Об этом сообщает Reuters.

“Единогласное решение требует от Церкви выплаты по 100 млн песо ($146 тысяч) Хуану Карлосу Крузу, Хосе Андресу Мурило и Джеймсу Гамильтону за “моральный ущерб”. Мужчины обвиняют Карадима в совершении над ними сексуального насилия десятилетия назад, а Церковь - в сокрытии этого”, - пишет Reuters.

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В офисе Архиепископа Сантьяго заявили, что не будут подавать апелляцию на решение суда, и признали “ошибки”, заявив, что не смогли “поддержать пострадавших”, когда они в этом нуждались. Reuters добавляет, что это судебное решение может открыть двери десяткам других подобных исков.

“Власти Чили рассматривали 120 обвинений в сексуальном насилии или его укрывательстве против 167 священнослужителей или работников церкви”, - говорится в материале.

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Суд, Церковь, Чили, Католическая церковь, Моральный ущерб.
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