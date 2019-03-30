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Папа Римский подписал законы для защиты несовершеннолетних и уязвимых взрослых

Папа Римский подписал законы для защиты несовершеннолетних и уязвимых взрослых
05:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Ватикане подписали законы о защите несовершеннолетних и уязвимых взрослых от сексуальных преступлений.

Папа Римский Франциск подписал законодательство о защите несовершеннолетних и уязвимых взрослых от сексуальных преступлений. Об этом сообщает Vatican News.

"В Ватикане 29 марта 2019 года оглашено обновленное законодательство в сфере защиты несовершеннолетних и уязвимых взрослых", - говорится в сообщении.

Согласно документам все преступления, связанные со злоупотреблениями в отношении несовершеннолетних, причем не только сексуальными, но и, например, с плохим обращением, будут преследоваться даже при отсутствии заявления со стороны пострадавшего. Второе новшество заключается во введении срока давности - 20 лет, которые отсчитываются "в случае преступления против несовершеннолетнего от достижения им восемнадцатого года жизни".

Другое важное нововведение касается обязанности заявлять о преступлении и наказании должностных лиц, которые не сообщили ватиканской судебной власти о злоупотреблениях, о которых узнали, за исключением соблюдения незыблемости тайны исповеди. Это означает, что все лица, которые на территории Ватиканского государства выполняют обязанности должностных лиц (а это более 90% людей, работающих в Ватикане и для Святого Престола), будут наказываться за недонесение о преступлении.

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Кроме того, викарий Города Ватикана отныне имеет обязанность сообщать промотору справедливости о каждом сведении о злоупотреблениях, которое "не является явно необоснованным", с предупредительной целью отстраняя подозреваемого от пастырской работы. Каждый, кто будет признан виновным в злоупотреблениях, "будет освобожден от своих служений" в Ватикане. Если речь идет о священнике, вступают в действие все уже действующие канонические предписания. Ранее архиепископа Лионского кардинала Филиппа Барбарена осудили во Франции к шести месяцам тюрьмы условно по обвинению в сокрытии фактов сексуального насилия над детьми.

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Ватикан, Папа Римский, Закон, Подписан.
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