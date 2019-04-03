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В Венесуэле продолжат уголовное расследование против Гуайдо

В Венесуэле продолжат уголовное расследование против Гуайдо
06:45 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Конституционная ассамблея разрешила продолжить расследование в отношении Гуайдо.

Конституционная ассамблея Венесуэлы, контролируемая Мадуро, разрешила продолжить уголовное расследование в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо после получения ходатайства Верховного суда о лишении его депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Venezolana de Television.

"Учитывая получение ходатайства от Верховного суда, Конституционная ассамблея постановляет разрешить продолжить уголовное преследование в отношении гражданина Хуана Гуайдо", - сказал председатель Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо на заседании этого органа, которое транслировалось в эфире телеканала Venezolana de Television.

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"В нормальных условиях это ходатайство направили бы в Национальную ассамблею, но сегодня она не существует как работающий орган", - отметил Кабельо.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею республики лишить лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности из-за нарушения запрета на выезд из страны.

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Венесуэла, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо, Хуан Гуайдо.
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