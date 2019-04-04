Режим чрезвычайного положения введен в столице Парагвая

Новости мира: В столице Парагвая сильное наводнение, спровоцированное продолжительными дождям.

В столице Парагвая Асунсьона в четверг объявлен 90-дневный режим чрезвычайного положения в связи с наводнениями, спровоцированные сильными дождями. Власти Асунсьоны уже проводят эвакуацию местных жителей, передает AFP.

Отмечается, что на данный момент эвакуировано уже 20 тыс человек, а уровень воды в главной реке Парагвая поднялся уже до 5,9 метров. Местные власти разместили 20 тыс эвакуированных жителей столицы в общежитиях в пригороде Асунсьона.

Местная полиция пока не сообщала о пострадавших от наводнения.

Чиновники столицы Парагвая объясняют введение режима чрезвычайного положения возможностью направить бюджетные средства на помощь людям, которые остались без домов.

Река Парагвай протекает на 2,5 тысячи километров через территорию Бразилии и Парагвая.

Напомним, от наводнения, которое на прошлой неделе охватило более десяти провинций Ирана, по последним данным, погибли 62 человека.

Наводнение в Афганистане, которое обрушилось и на Иран, унесло жизни 35 человек и отрезало доступ к отдаленным поселениям.