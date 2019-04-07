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Воскресенье, 07.04.2019

В Бразилии паром врезался в мост и разрушил его (Видео)

В бразильском штате Пара паром врезался в одну из конструкций моста и разрушил его. Об этом сообщает BBC. "Паром врезался в мост в северном штате Бразилии Пара, 200 метров дорожного полотна упали в реку Мою", - говорится в сообщении. Свидетели отметили, что в воду упали два автомобиля. Пока неизвестно, сколько людей с парома оказались в реке. Пять членов экипажа парома выжили. Губернатор штата Пара Хельдер Барбальо подписал указ о введении чрезвычайного положения после аварии.
Укринформ
Фото: Твиттер
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Бразилия, Видео, Паром разрушил мост, В реку упали автомобили, Режим ЧП после аварии.
11:39 Сегодня Телеграф
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