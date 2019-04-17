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Количество жертв у Триполи достигло уже 180 человек

Количество жертв у Триполи достигло уже 180 человек
22:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Бои близ Триполи привели к гибели около 180 человек, ранено более 800 жителей Ливии.

Около 180 человек погибли в Ливии во время продолжающихся боев в районе столицы страны Триполи, пишет в среду онлайн-портал британского издания The Guardian.

Кроме того, по данным газеты, более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, который находится под контролем признанного международным сообществом правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал силы Х.Хафтара прекратить наступление ради мирных людей, которые живут в Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

ЕС разделился во мнении о Ливии, а НАТО обеспокоено связями Хафтара с РФ

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

Ранее сообщалось, в ходе боевых действий в Ливии (Триполи) погибли по меньшей мере 174 человек, еще 756 человек получили ранения.

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ООН, Ливия, Триполи, Халиф Хафтар.
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