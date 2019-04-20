Коррупция в Odebrecht: в Перу арестуют 80-летнего экс-президента Кучински

Новости мира: В Перу собираются арестовать еще одного бывшего президента по подозрению в коррупции.

В Перу в рамках расследования дела о масштабной коррупции суд постановил арестовать 80-летнего экс-президента Педро Пабло Кучински.

Суд в Лиме 19 апреля поддержал ходатайство прокуратуры о содержании Кучински в СИЗО в течение трех лет, сообщает Deutsche Welle.

В отношении Кучинского, который правил в Перу в 2016-2018 годах, проводится расследование по делу о коррупционном скандале вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht. 80-летний экс-глава Перу подозревается в отмывании денег. Кучински покинул пост президента на фоне этого скандала в минувшем году.

10 апреля Кучински был отправлен в СИЗО сроком на 10 дней. В настоящее время он, однако, находится в больнице, где оправляется после операции на сердце. Адвокаты намерены обжаловать решение о продлении содержания Кучинского в следственном изоляторе.

В скандале о коррупции вокруг концерна Odebrecht, имеющем широкую сеть филиалов по всему миру, замешаны и другие бывшие президенты Перу - Олланта Умала (2011-2016) и Алехандро Толедо (2001-2006). Еще один находившийся под следствием экс-президент Перу Алан Гарсия (2006-2011) при задержании 17 апреля пустил себе пулю в голову и скончался в больнице от полученного ранения.

Кучински длительное время отрицал факт деловых контактов с Odebrecht, однако в 2017 году признал, что получал от этого концерна деньги за оказание консалтинговых услуг. В скандал вокруг Odebrecht, помимо Перу, вовлечены еще несколько государств Латинской Америки.