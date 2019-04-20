Скачать
Суббота, 20.04.2019
В ОБСЕ настаивают на гарантиях перемирия и безопасности на Донбассе
В ОБСЕ настаивают на гарантиях перемирия и безопасности на Донбассе
Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"
Порошенко и Помпео после дебатов на "Суспильном" обсуждали "ПриватБанк"
Беринчик - Аракава: прогноз на титульный бой
Беринчик - Аракава: прогноз на титульный бой
Миранде Керр - 36: какие секреты счастья и гармонии хранит супермодель
Миранде Керр - 36: какие секреты счастья и гармонии хранит супермодель

Коррупция в Odebrecht: в Перу арестуют 80-летнего экс-президента Кучински

Коррупция в Odebrecht: в Перу арестуют 80-летнего экс-президента Кучински
11:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: В Перу собираются арестовать еще одного бывшего президента по подозрению в коррупции.

В Перу в рамках расследования дела о масштабной коррупции суд постановил арестовать 80-летнего экс-президента Педро Пабло Кучински.

Суд в Лиме 19 апреля поддержал ходатайство прокуратуры о содержании Кучински в СИЗО в течение трех лет, сообщает Deutsche Welle.

В отношении Кучинского, который правил в Перу в 2016-2018 годах, проводится расследование по делу о коррупционном скандале вокруг бразильского строительного концерна Odebrecht. 80-летний экс-глава Перу подозревается в отмывании денег. Кучински покинул пост президента на фоне этого скандала в минувшем году.

10 апреля Кучински был отправлен в СИЗО сроком на 10 дней. В настоящее время он, однако, находится в больнице, где оправляется после операции на сердце. Адвокаты намерены обжаловать решение о продлении содержания Кучинского в следственном изоляторе.

"Я снова победил их": экс-президент Перу оставил записку после самоубийства

В скандале о коррупции вокруг концерна Odebrecht, имеющем широкую сеть филиалов по всему миру, замешаны и другие бывшие президенты Перу - Олланта Умала (2011-2016) и Алехандро Толедо (2001-2006). Еще один находившийся под следствием экс-президент Перу Алан Гарсия (2006-2011) при задержании 17 апреля пустил себе пулю в голову и скончался в больнице от полученного ранения.

Кучински длительное время отрицал факт деловых контактов с Odebrecht, однако в 2017 году признал, что получал от этого концерна деньги за оказание консалтинговых услуг. В скандал вокруг Odebrecht, помимо Перу, вовлечены еще несколько государств Латинской Америки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Перу, Коррупция, Пабло Кучински.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Супрун: Найден способ стать счастливым без денег
02 Итоги 19 апреля: дебаты Зеленского и Порошенко на стадионе, "Общественном", МВФ и ПриватБанк
03 Ведущая дебатов на "Суспильному" предупредила о возможном теракте
04 День дебатов между Порошенко и Зеленским: главное
05 "Какой красавец": Дан Балан примерил модный образ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;День тишины&quot;: в Украине сегодня запрещено агитировать
"День тишины": в Украине сегодня запрещено агитировать
Погода на 21 апреля: в день выборов в Украине тепло и дожди на Западе
Погода на 21 апреля:в Украине тепло и дожди на Западе
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Курс валют на 20 апреля: гривна сохранила позиции
Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя
Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь