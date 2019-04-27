Циклон Кеннет обрушился на Мозамбик: Есть первая жертва

Новости мира: Шторм разрушил около 3,5 тысяч домов, лишив крова более 15 тысяч человек.

Тропический циклон "Кеннет" обрушился на северный Мозамбик в пятницу вечером. Стихия оставила без света ряд районов страны. Жертвой циклона стал один человек, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Комитета по чрезвычайным операциям в Кабо-Дельгадо.

При подходе к побережью Мозамбика тропический циклон "Кеннет" резко ослаб до 1 категории. Скорость ветра в эпицентре достигала 136 км/ч ( 37 м/c), при порывах до 167 км/ч (46 м/c).

В портовом городе Пемба жертвой стихии стал один человек, женщина скончалась от удара падающего дерева. Циклон нанес серьёзный удар по инфраструктуре региона: на острове Ибо оказались разрушены 90% домов. Более 15 тысяч человек остались без крыши над головой.