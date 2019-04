Циклон Кеннет обрушился на Мозамбик: Есть первая жертва

Тропический циклон "Кеннет" обрушился на северный Мозамбик в пятницу вечером. Стихия оставила без света ряд районов страны. Жертвой циклона стал один человек, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Комитета по чрезвычайным операциям в Кабо-Дельгадо.

При подходе к побережью Мозамбика тропический циклон "Кеннет" резко ослаб до 1 категории. Скорость ветра в эпицентре достигала 136 км/ч ( 37 м/c), при порывах до 167 км/ч (46 м/c).

The beginning. #CycloneKenneth arrived in Pemba. Friends just sent us this video. #Mozambique pic.twitter.com/pVAxAbAF1g

— SolidarMed (@SolidarMed) 25 апреля 2019 г.