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Появилось видео, как самолет с горящим двигателем благополучно приземлился

Появилось видео, как самолет с горящим двигателем благополучно приземлился
09:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости мира: В качестве приоритетной версии возгорания двигателя рассматривается попадание птицы в турбину.

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга. Причиной этого стал инцидент с возгоранием двигателя судна в полете.

Лайнер направлялся по маршруту Йоханнесбург – Хараре. Самолет вынужденно вернулся в пункт вылета – международного аэропорта Тамбо. На взлетно-посадочной полосе самолет встречали аварийные службы.

Момент полета самолета Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways с горящим двигателем над аэропортом Йоханнесбурга (ЮАР) удалось заснять одному из очевидцев.

На коротком 10-секундном видео видно, что под левым крылом самолета периодически появляются вспышки.

В аэропорту Тель-Авива столкнулись два самолета

Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Тамбо. В результате инцидента никто не пострадал. Одной из версий пожара назвали возможное попадание птицы в турбину двигателя.

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Boeing-767, Йоханнесбург, Zimbabwe Airways, Тамбо.
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