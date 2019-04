Появилось видео, как самолет с горящим двигателем благополучно приземлился

Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга. Причиной этого стал инцидент с возгоранием двигателя судна в полете.

Лайнер направлялся по маршруту Йоханнесбург – Хараре. Самолет вынужденно вернулся в пункт вылета – международного аэропорта Тамбо. На взлетно-посадочной полосе самолет встречали аварийные службы.

Момент полета самолета Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways с горящим двигателем над аэропортом Йоханнесбурга (ЮАР) удалось заснять одному из очевидцев.

Zimbabwe airliner, Boeing 767, engine on fire. Flight returning to OR Tambo international airport. pic.twitter.com/jWhcr1AnJx

— PigSpotter™ Pty Ltd (@PigSpotter) 28 апреля 2019 г.