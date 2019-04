Генсек ООН призвал мир помочь с преодолением последствий циклона в Мозамбике

Антониу Гутерреш призвал выделить больше помощи на преодоление последствий циклона, от которого тяжелее всего пострадал Мозамбик.

Об этом генсек ООН написал в Тwitter.

"Я очень расстроен известиями о погибших и разрушениях, вызванные циклоном "Кеннет" в Южной Африке. ООН выделила средства для гуманитарного реагирования - но я призываю международное сообщество выделить дополнительные ресурсы, которые сейчас очень нужны", - подчеркнул Гутерреш.

I am deeply saddened by the loss of lives and destruction caused by #CycloneKenneth in Southern Africa. The UN has released funds for the humanitarian response – but I appeal to the international community for additional & much-needed resources. https://t.co/UcMLJlEGuH https://t.co/MfJO9B9EZO

