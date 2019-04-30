Гуайдо заявил о переходе ВС Венесуэлы на его сторону

Новости мира: В рамках "Операции Свобода" по свержению режима Мадуро военные в Венесуэле решили поддержать оппозиционера Гуайдо.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо 30 апреля объявил о начале финальной стадии «Операции Свобода» по свержению президента Николаса Мадуро и заявил о поддержке военных.

Об этом он объявил в видеообращении в окружении военных на своей странице в Twitter, сообщает корреспондент.

"Сегодня наши мужественные военные, мужественные люди, которые преданы конституции своей страны, услышали наш призыв и мы наконец вместе на улицах Венесуэлы. В рамках "Операции Свобода" мы призываем их действовать безотлагательно ", - сказал Гуайдо в прямой трансляции, в окружении военных.

Он добавил, что этот шаг вооруженных сил - "замечательная новость" для всей страны, и он важен не только для передачи власти, но и для восстановления суверенитета Венесуэлы.

"Похоже, что на самом деле особой поддержки вооруженными силами режима Мадуро уже нет", - заявил Гуайдо.

В то же время, согласно сообщениям СМИ среди сторонников Мадуро распространяются призывы собираться в президентском дворце для физической защиты своего лидера.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 апреля 2019 г.

Между тем, в правительстве Мадуро заявили о "попытке военного переворота" группой военнослужащих, связанных с оппозицией.

С трансляции и фото из Венесуэлы видно что военные, перешедшие на сторону Гуайдо, имеют на форме голубые ленты.

По сообщению депутата Хосе Антонио Мендозы, на сторону Гуайдо перешел начальник генерального штаба вооруженных сил Венесуэлы, генерал армии Аделино Омелла Феррейра. В течение предыдущих месяцев противостояния на сторону оппозиции ни разу не переходили военные в ранге выше полковника.

Президент соседней Колумбии Иван Дуке призвал военных Венесуэлы перейти на сторону Гуайдо.

По информации СМИ, президент РФ Владимир Путин и Совет безопасности РФ обсудили "сообщение о военном перевороте в Венесуэле".

Информируется также, что президент США Дональд Трамп уже проинформирован о событиях, разворачивающихся в Венесуэле.