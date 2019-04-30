США на фоне планов Гуайдо подтвердили позицию по Венесуэле

Новости мира: США накануне операции "Свобода" лидера оппозиции Хуана Гуайдо поддержали стремления венесуэльского народа к демократии.

Соединенные Штаты выступают в поддержку действий лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, направленных на смещение нынешних властей Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня временный президент (Венесуэлы - ред.) Хуан Гуайдо объявил о начале операции "Свобода". Администрация США полностью поддерживает венесуэльский народ в его стремлении к свободе и демократии. Демократию нельзя победить", - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник Х.Гуайдо призвал военных страны поддержать его и помочь отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 30 апреля 2019 г.

Вскоре после этого близ авиабазы, которую, как считается, посетил оппозиционер, начались столкновения между поддерживающими Н.Мадуро военными и военнослужащими, перешедшими на сторону оппозиции.