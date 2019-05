В Канаде отреагировали на встречу советников Зеленского с представителями ЕС

Посол Канады в Европейском Союзе Дэн Костелло прокомментировал встречу советников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с представителями Евросоюза в Брюсселе.

Об этом посол Канады сообщил в Twitter.

"Довольно полезное обсуждение будущего пути. Канада с гордостью поддерживает Украину с Евросоюзом и другими партнерами в процессе реализации ее амбициозных демократических и экономических реформ. Эта дорога пройдет через Торонто 2-4 июля, поскольку мы совместно будем проводить с министрами иностранных дел Третью конференцию по украинским реформам", - сообщил Костелло.

Very helpful discussions of road ahead. Canada is proud to support Ukraine, with EU + other partners, in realizing its ambitious democratic + economic reforms. This road will pass through Toronto on July 2-4 as we co-host foreign ministers for third Ukraine Reform Conference. https://t.co/2JXCvqgF75

— Dan Costello (@CostelloCanada) 3 мая 2019 г.