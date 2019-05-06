На западе Канады разбился частный самолет: Есть погибшие

Новости мира: В Канаде разбился частный самолет, погиб пилот и двое пассажиров.

В результате падения частного пассажирского самолета Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека.

Об этом информирует CBC News.

"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертый человек, находившийся на борту, выжил, однако о его состоянии ничего не сообщается.

Катастрофа произошла близ городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Расследование ее причин продолжается.

Напомним, количество погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" возросло до 41 человека.