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На западе Канады разбился частный самолет: Есть погибшие

На западе Канады разбился частный самолет: Есть погибшие
08:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Канаде разбился частный самолет, погиб пилот и двое пассажиров.

В результате падения частного пассажирского самолета Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека.

Об этом информирует CBC News.

"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четвертый человек, находившийся на борту, выжил, однако о его состоянии ничего не сообщается.

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Катастрофа произошла близ городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Расследование ее причин продолжается.

Напомним, количество погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" возросло до 41 человека.

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Все по теме:

Канада, Самолет, Британская Колумбия, Cessna 182.
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