На западе Канады разбился частный самолет: Есть погибшие

В результате падения частного пассажирского самолета Cessna 182 в канадской провинции Британская Колумбия погибли три человека.
Об этом информирует CBC News.
"Коронерская служба Британской Колумбии подтвердили гибель в результате аварии двух пассажиров и пилота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четвертый человек, находившийся на борту, выжил, однако о его состоянии ничего не сообщается.
Катастрофа произошла близ городка Смитерс Лендинг, что в центральной части провинции. Расследование ее причин продолжается.
Напомним, количество погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту "Шереметьево" возросло до 41 человека.