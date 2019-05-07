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Снят 16-летний запрет: Венесуэла разрешила покупать иностранную валюту

Снят 16-летний запрет: Венесуэла разрешила покупать иностранную валюту
19:03 Вт, 7 Май 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Венесуэла отменяет действовавшие 16 лет ограничения на операции с иностранной валютой.

Венесуэла отменяет ограничения на банковские операции с иностранной валютой для граждан и компаний, действовавшие с 2003 года, сообщает агентство Bloomberg.

Этот шаг, который указывает на постепенный отказ Каракаса от сложной сети мер финансового контроля, является слишком незначительным и запоздалым в стране, где отмечается гиперинфляция и тяжелый экономический спад, отмечают эксперты.

Со вторника частные лица и компании в Венесуэле смогут покупать и продавать иностранную валюту в частных и государственных банках страны, и средний курс по итогам каждого дня будет публиковаться центробанком, как официальный курс.

Этот шаг, как ожидается, позволит упростить торговлю иностранной валютой и даст гражданам страны возможность защитить свои сбережения от гиперинфляции.

Решение о снятии ограничений на операции с иностранной валютой было принято правительством Венесуэлы после встреч президента центробанка Каликсто Ортеги, а также представителей экономических и банковских ведомств с представителями банков, отмечают источники.

Ограничения были введены в 2003 году президентом Венесуэлы, этот пост тогда занимал Уго Чавес. Контроль транзакций с иностранной валютой создал множество возможностей для совершения выгодных сделок государственными чиновниками, что подпитывало коррупцию.

В настоящее время разница между официальным курсом боливара и курсом нацвалюты на черном рынке сошла на нет, и множество транзакций внутри страны осуществляется в долларах или с использованием зарубежных банковских карт.

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"Это важный шаг, который станет глотком воздуха для компаний, но не более того", - отмечает директор консалтинговой компании Ecoanalitica в Каракасе Асдрубал Оливейрос. Его последствия для экономики будут ограниченными, поскольку есть более серьезные проблемы, сдерживающие рынок иностранной валюты, считает эксперт.

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С учетом того, что валютные резервы Венесуэлы составляют лишь $8,5 млрд, и их значительная часть приходится на золотые слитки, власти страны, вероятно, не смогут удовлетворить спрос на доллары со стороны частного сектора и физических лиц, говорят экономисты.

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Венесуэла, Иностранная валюта, Каракас, Экономика Венесуэлы.
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