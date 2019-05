Арест сторонника Гуайдо: ООН призывает освободить Самбрано

В Организации объединенных наций призвали к немедленному освобождению депутата Национального собрания Венесуэлы, соратника лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо Эдгара Самбрано.

Об этом говорится в официальном заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Twitter, передает УНН.

"Призываем к немедленному освобождению депутата Национального собрания Эдгара Самбрано", - говорится в сообщении.

#Venezuela: We call for the immediate release of #EdgarZambrano, deputy of the National Assembly. We urge the authorities to halt attacks on the National Assembly and its members.

