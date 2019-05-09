Скачать
Четверг, 09.05.2019
МВФ вскоре отправит миссию, которая определит готовность Украины получить второй транш
МВФ вскоре отправит миссию, которая определит готовность Украины получить второй транш
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины
Клопп vs Почеттино: статистика встреч
Клопп vs Почеттино: статистика встреч
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая
Афиша интересных событий в Украине на 11-12 мая

Арест сторонника Гуайдо: ООН призывает освободить Самбрано

Арест сторонника Гуайдо: ООН призывает освободить Самбрано
20:36 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В ООН призвали немедленно освободить близкого соратника Гуайдо.

В Организации объединенных наций призвали к немедленному освобождению депутата Национального собрания Венесуэлы, соратника лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо Эдгара Самбрано.

Об этом говорится в официальном заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Twitter, передает УНН.

"Призываем к немедленному освобождению депутата Национального собрания Эдгара Самбрано", - говорится в сообщении.

В ЕС отреагировали на арест соратника Гуайдо

В ООН настоятельно призывали власти Венесуэлы прекратить нападения на Национальное собрание и его членов.

Как сообщалось ранее, 9 мая сотрудники спецслужбы Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано.

Евросоюз выразил возмущение задержанием Самбрано и призывал к его немедленному освобождению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, Венесуэла, Хуан Гуайдо, Эдгар Самбрано.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 9 мая – День Глафиры Горошницы
02 Гороскоп на сегодня, 9 мая 2019: все знаки Зодиака
03 Поздравления с Днем победы: красивые открытки и стихи
04 Лучшие СМС поздравления с днем рождения на 9 мая
05 День Победы 2019: поздравления с 9 мая ветеранам в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Северная Корея снова провела запуски ракет
Северная Корея снова провела запуски ракет
Погода 9 мая: в Украине будет прохладно и продолжатся дожди
Погода 9 мая: Украину накроют дожди
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Маркарова встретилась с главой ЕБРР
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале &quot;Игра престолов&quot;
Стивен Кинг определил того, кто займет трон в сериале "Игра престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь