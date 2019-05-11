В водах Венесуэлы замечен корабль США

Новости мира: В территориальных водах Венесуэлы обнаружен американский корабль.

Днем 8 мая венесуэльские военные обнаружили в исключительной экономической зоне республики американский корабль.

Об этом сообщает ВМФ Венесуэлы в Twitter.

Речь, пояснили военные, шла о корабле береговой охраны Соединенных Штатов USCG James. Предупреждал ли американский корабль венесуэльских пограничников о своих передвижениях, в ВМФ не рассказали.

На следующий день, 9 мая, судно, по информации ведомства, сменило курс и на 14 миль (22,5 км) приблизилось к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны. Реагируя на это, на встречу американскому кораблю вышел патрульный корабль боливарианского флота.

После того, как между ними была установлена связь, USCG James еще раз изменил курс и покинул территориальные воды Венесуэлы, рассказали представители флота. С чем был связан инцидент, там не пояснили. О том, что американский корабль береговой охраны заходил в территориальные воды Венесуэлы, также свидетельствовали материалы портала Marinetraffic.