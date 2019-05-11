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В водах Венесуэлы замечен корабль США

В водах Венесуэлы замечен корабль США
06:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В территориальных водах Венесуэлы обнаружен американский корабль.

Днем 8 мая венесуэльские военные обнаружили в исключительной экономической зоне республики американский корабль.

Об этом сообщает ВМФ Венесуэлы в Twitter.

Речь, пояснили военные, шла о корабле береговой охраны Соединенных Штатов USCG James. Предупреждал ли американский корабль венесуэльских пограничников о своих передвижениях, в ВМФ не рассказали.

На следующий день, 9 мая, судно, по информации ведомства, сменило курс и на 14 миль (22,5 км) приблизилось к порту Гуаира в штате Варгас на севере страны. Реагируя на это, на встречу американскому кораблю вышел патрульный корабль боливарианского флота.

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После того, как между ними была установлена связь, USCG James еще раз изменил курс и покинул территориальные воды Венесуэлы, рассказали представители флота. С чем был связан инцидент, там не пояснили. О том, что американский корабль береговой охраны заходил в территориальные воды Венесуэлы, также свидетельствовали материалы портала Marinetraffic.

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США, Венесуэла, Корабль, Воды, ВМФ.
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