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Теракт в Новой Зеландии: стрелку предъявили обвинения в терроризме

Теракт в Новой Зеландии: стрелку предъявили обвинения в терроризме
10:30 Вт, 21 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Полиция Новой Зеландии предъявила обвинения в терроризме стрелку Брантону Тарранту, который устроил стрельбу в двух мечетях.

Полиция Новой Зеландии выдвинула официальные обвинения в терроризме Брентону Тарранту, который совершил атаки на мечети в Крайстчерче, убив 51 человек. Об этом говорится в заявлении правоохранителей, сообщает AFP.

"В обвинении (Таррант - ред.) будет указано, что в Крайстчерче был совершен террористический акт", - говорится в заявлении.

В полиции добавили, что подозреваемому также будут предъявлены обвинения в убийстве 51 человека и в 40 попытках убийства.

Правоохранители отметили, что решение о выдвижении обвинений в терроризме было принято после консультаций с прокуратурой и правительственными юристами, ведь с 2002 года, когда был принят Акт "О подавлении терроризма", его еще никто не тестировал в судах.

Теракт в Новой Зеландии: подозреваемому выдвинули обвинения

Отмечается, что следующее судебное заседание по делу Тарранта запланировано на 14 июня.

Как сообщалось, 15 марта в результате расстрела прихожан в двух мечетях в Крайстчерче, Новая Зеландия, погиб 51 человек, еще столько же получили ранения. В связи с этим в стране приняли закон, запрещающий большую часть полуавтоматического оружия. Нападавшим оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант.

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Новая Зеландия, Суд, Жертвы, Теракт в Новой Зеландии, Брантон Таррант.
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