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Комиссар ООН призывает Мадуро освободить 715 политзаключенных

Комиссар ООН призывает Мадуро освободить 715 политзаключенных
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала официальный Каракас освободить 715 политзаключенных.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осуществила трехдневный визит в Венесуэлу по приглашению Николаса Мадуро.

В ходе визита Бачелет встретилась с родственниками 715 задержанных человек, многие из которых обвиняются в "заговоре" с целью свержения правительства. Она также поговорила с родственниками людей, которые погибли во время протестов против Мадуро в 2017 году.

"Я призываю власти освободить всех тех, кто задержан или лишен свободы за мирное осуществление своих гражданских прав", - сказала Бачелет, имея в виду сотни противников правительства Мадуро, которые в настоящее время находятся в заключении.

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Мадуро в свою очередь заявил, что будет уважать рекомендации Бачелет: "Я сказал ей, что она, как президент (Бачелет является бывшим президентом Чили - ред.), может рассчитывать на то, что я серьёзно отнесусь к её предложениям и рекомендациям", - сказал Мадуро, добавив, что люди, обвиняемые в нарушениях прав человека, будут преследоваться по закону.

Бачелет также заявила о назначении делегатов, которые будут оставаться в стране и "предоставлять помощь и технические консультации, а также, что очень важно, продолжать следить за положением в области прав человека в Венесуэле".

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Как известно, с января в Венесуэле продолжается политический и социально-экономический кризис, вызванный противостоянием между президентом Николасом Мадуро и Хуаном Гуайдо - лидером оппозиции и председателем парламента, которого большинство западных стран, включая США, признали временным президентом.

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ООН, Венесуэла, Политзаключенные, Николас Мадуро, Мишель Бачелет, Хуан Гуайдо.
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