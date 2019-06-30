В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек

Новости мира: В Зимбабве автобус столкнулся с грузовиком, погибло 16 человек.

По меньшей мере 16 человек погибли в Зимбабве в результате столкновения пригородного автобуса и грузовика

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

“Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу после того, как другой автобус впереди него внезапно остановился. На встречной полосе грузовик столкнулся с пригородным автобусом. По его словам, 16 человек погибли на месте”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что автокатастрофа произошла в 100 км к югу от столицы страны Хараре.

По данным Синьхуа, информация о числе пострадавших пока не поступала.