Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретится с Ким Чен Ыном
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретится с Ким Чен Ыном
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
ТОП-5 причин чаще кушать помидоры
ТОП-5 причин чаще кушать помидоры

В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек

В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости мира: В Зимбабве автобус столкнулся с грузовиком, погибло 16 человек.

По меньшей мере 16 человек погибли в Зимбабве в результате столкновения пригородного автобуса и грузовика

Об этом информирует Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

“Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел, когда водитель грузовика выехал на встречную полосу после того, как другой автобус впереди него внезапно остановился. На встречной полосе грузовик столкнулся с пригородным автобусом. По его словам, 16 человек погибли на месте”, - говорится в сообщении.

Уточняется, что автокатастрофа произошла в 100 км к югу от столицы страны Хараре.

По данным Синьхуа, информация о числе пострадавших пока не поступала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Авария, Зимбабве, Автобус, Грузовик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
02 Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
03 В СБУ объяснили причину визита к освобожденному накануне заложнику Великому
04 Укус змеи: что нужно сделать первым делом
05 Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
У кандидата от &quot;Слуги народа&quot; нашли двойное гражданство
У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
&quot;Полезные&quot; перекусы, которые пагубно влияют на фигуру
"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь