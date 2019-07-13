Нападение на отель в Сомали: 26 погибших, десятки раненых

Новости мира: В Сомали террористы атаковали гостиницу, погибли по меньшей мере 26 человек.

В городе Кисмайо на юге Сомали сегодня ночью террористы атаковали гостиницу, по меньшей мере 26 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

Как сообщает Reuters, террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, въехал в популярную местную гостиницу "Медина", после чего в здание ворвались вооруженные боевики и открыли стрельбу.

Отмечается, что в настоящее время в гостинице проходила встреча местных политиков, которые обсуждали местные выборы, которые должны пройти в августе.

В результате нападения, по словам президента автономного региона Джубаленд Ахмеда Мохаммеда, погибли по меньшей мере 26 человек, среди которых граждане Кении, Танзании, США, Великобритании, еще 56 человек получили ранения. Среди погибших также один из кандидатов в президенты региона, а также несколько журналистов.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Аль-Шабаб", которая борется против центральной власти Сомали.

По данным местных силовиков, нападавших было четверо: один был за рулем авто со взрывчаткой - он погиб, двух нападавших правоохранители убили, еще одного задержали живым.