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Четверг, 25.07.2019

Собаки героически спасли ребенка от агрессии кобры на Филлипинах (Видео)

Две собаки на Филиппинах спасли ребенка от ядовитой кобры. Змея заползла во двор дома и пыталась проникнуть в помещение, где спала годовалая девочка. Однако в этот момент на нее набросилась белая такса Мокси. Вскоре к схватке подключилась другая четвероногая защитница по кличке Майли. После двухминутной борьбы кобра перестала подавать признаки жизни, пишет DailyMail. Змея успела укусить Майли, в результате чего собака тоже умерла. Вторая такса осталась жива, но потеряла зрение. Отец Скай, Хайме Селим, сказал: "Я не могу отблагодарить своих собак за то, что они защитили моего малыша Скай. Мы будем очень скучать по Майли".
Фото: pixabay.com
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11:22 Сегодня Телеграф
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