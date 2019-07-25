Собаки героически спасли ребенка от агрессии кобры на Филлипинах (Видео)

Две собаки на Филиппинах спасли ребенка от ядовитой кобры. Змея заползла во двор дома и пыталась проникнуть в помещение, где спала годовалая девочка. Однако в этот момент на нее набросилась белая такса Мокси. Вскоре к схватке подключилась другая четвероногая защитница по кличке Майли. После двухминутной борьбы кобра перестала подавать признаки жизни, пишет DailyMail. Змея успела укусить Майли, в результате чего собака тоже умерла. Вторая такса осталась жива, но потеряла зрение. Отец Скай, Хайме Селим, сказал: "Я не могу отблагодарить своих собак за то, что они защитили моего малыша Скай. Мы будем очень скучать по Майли".