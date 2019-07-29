У побережья Мексики сформировался тропический шторм

Новости мира: В Тихом океане зародился тропический шторм “Эрик”.

Тропический шторм “Эрик” сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), передает УНН.

Скорость ветра в эпицентре атмосферного явления составляет около 17,9 м/с. Как ожидается, в ближайшие сутки она продолжит повышаться. В понедельник “Эрик” скорее всего достигнет силы урагана.

Тропический шторм в настоящее время находится примерно в 2,8 тыс. км к юго-востоку от Гавайских островов и в 2,4 тыс. км к юго-западу от тихоокеанского побережья Мексики. “Эрик” перемещается в направлении Гавайских островов со скоростью 7,8 м/с. Как ожидается, он достигнет архипелага до пятницы, 2 августа. К этому времени он, скорее всего, немного ослабнет.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.