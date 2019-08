Канада сворачивает миротворческую миссию в Мали

Канада начала постепенное прекращение своего участия в миротворческой операции ООН в Мали.

Об этом говорится в цепочке сообщений на странице командования Вооруженных сил Канады в сети Тwitter.

"Сегодня начинается постепенное и ответственное сворачивание ротации канадских военных в миротворческой миссии ООН в Мали. Мы прекращаем выполнять транспортные функции, чтобы до конца августа сосредоточиться исключительно на медицинской эвакуации", - отметили в Вооруженных силах.

Военные добавили, что за год присутствия в Мали канадские миротворцы выполнили более сотни транспортных миссий, налетав в целом около 3500 часов. "Это позволило миротворцам ООН безопасно передвигаться в отдаленные и уязвимые зон Мали и укрепило усилия ООН по улучшению стабильности и безопасности в стране", - говорится в сообщении.

The phased and responsible termination of the #OpPRESENCE rotation with @UN_MINUSMA in #Mali begins today. We are ending transport aviation tasks to focus solely on medical evacuation operations until the end of August. pic.twitter.com/LRhmEalN6a

— Canadian Armed Forces Operations (@CFOperations) July 31, 2019