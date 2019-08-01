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Канада сворачивает миротворческую миссию в Мали

Канада сворачивает миротворческую миссию в Мали
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Канада начала выводить войска из Мали.

Канада начала постепенное прекращение своего участия в миротворческой операции ООН в Мали.

Об этом говорится в цепочке сообщений на странице командования Вооруженных сил Канады в сети Тwitter.

"Сегодня начинается постепенное и ответственное сворачивание ротации канадских военных в миротворческой миссии ООН в Мали. Мы прекращаем выполнять транспортные функции, чтобы до конца августа сосредоточиться исключительно на медицинской эвакуации", - отметили в Вооруженных силах.

Военные добавили, что за год присутствия в Мали канадские миротворцы выполнили более сотни транспортных миссий, налетав в целом около 3500 часов. "Это позволило миротворцам ООН безопасно передвигаться в отдаленные и уязвимые зон Мали и укрепило усилия ООН по улучшению стабильности и безопасности в стране", - говорится в сообщении.

В военном командовании пояснили, что в течение следующих месяцев будут "тесно сотрудничать" с Румынией, которая заменит канадский авиационный контингент в Мали.

В ООН следят за ситуацией в Москве

Отметим, что в настоящее время у Канаду в Мали имеется 8 вертолетов и 250 человек личного состава, которые помогают миротворческой миссии ООН осуществлять медицинскую эвакуацию и транспортировать оборудование и личный состав. Однако мандат миссии завершается в июле, и в канадском правительстве неоднократно подчеркивали, что не намерены оставлять контингент свыше этого срока.

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ООН, Канада, Миротворцы, Мали.
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