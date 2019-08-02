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В Канаде отреагировали на ракетные пуски КНДР

В Канаде отреагировали на ракетные пуски КНДР
06:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канада осудила ракетные пуски Северной Кореи.

Регулярные испытания Северной Кореей ракетных систем подрывают усилия международной дипломатии в урегулировании кризиса на Корейском полуострове.

Об этом говорится в заявлении МИД Канады.

"Канада однозначно осуждает недавние пуски Северной Кореей баллистических ракет малой дальности. Эти провокационные действия КНДР вместе с двумя запусками баллистических ракет малой дальности в мае и еще одним - 25 июня - грозят срывом дипломатического процесса, который длится с 2018 года", - отмечают в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что эти ракетные пуски нарушают резолюции Совбеза ООН и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности.

В связи с этим Канада призывает Северную Корею соблюдать международные обязательства и принимать конкретные меры для полного и безвозвратного уничтожения оружия массового поражения.

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МИД также выразил убеждение, что дипломатия представляет единственный путь к безопасности, стабильности и процветанию всех жителей региона.

"Канада поддерживает усилия как на международном, так и на региональном уровнях по сдерживанию опасных действий Северной Кореи и укреплению безопасности в азиатско-тихоокеанском регионе", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось ранее, 31 июля Северная Корея у своего восточного побережья запустила две баллистические ракеты малой дальности.

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КНДР, Канада, Ракеты, Денуклеаризация.
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