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Среда, 07.08.2019
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В Торонто хотят запретить пистолеты

В Торонто хотят запретить пистолеты
08:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В течение последних трех дней в Торонто - крупнейшем городе Канады - произошло двенадцать эпизодов стрельбы, в которых пострадали 16 человек.

Об этом проинформировал глава полиции Торонто Марк Саундерс.

Он отметил, что никто из пострадавших не погиб, но у нескольких - тяжелые ранения.

По словам руководителя полиции, более трети всех случаев применения огнестрельного оружия зафиксировано в северо-западной части города.

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Мэр Торонто Джон Тори назвал эту ситуацию неприемлемой и призвал ввести запрет на пистолеты в городе. “Я твердо убежден, что запрет пистолетов поможет нам решить проблему насилия с применением огнестрельного оружия, которое постигло город и его окрестности”, - написал Тори в Twitter.

В Канаде действуют достаточно строгие правила оборота оружия (хотя они существенно отличаются в зависимости от провинции). При этом страна входит в первую десятку государств по количеству огнестрельного оружия у граждан.

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Канада, Торонто, Стрельба, Джон Тори.
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