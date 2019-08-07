К обстрелу украинского самолета в Ливии может быть причастна РФ

Новости мира:Ливийская армия, поддерживаемая РФ, уничтожила уже 3-й украинский борт.

В Ливии началась охота на Ил-76 транспортных авиационных компаний с украинской регистрацией, осуществляющих перевозки разного рода грузов, сообщает группа "Информационное сопротивление" (ИС).

В сообщении отмечается, что два таких самолета были уничтожены всего две недели назад, и на днях произошел еще один такой случай, при том, что транспортными перевозками в этой стране занимаются не только украинские компании.

"Если прошлые Ил-76ТД были уничтожены, по странному совпадению накануне заседания Совбеза ООН по Ливии, а так же обсуждения контракта на покупку Украиной у США партии летального оружия, то на этот раз, Ил-76ТД с турецким грузом, был уничтожен накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Турцию", - отмечается на сайте ИС.

Также в сообщении отмечается, что удар, вследствие которого был уничтожен самолет, нанесла Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара, поддерживаемого РФ, а первоисточником новости об уничтожении украинского самолета стали пророссийские блогеры, за ними ее распространили российские СМИ.

В ИС отмечают, что эти действия происходят "в контексте неугасающих попыток дискредитировать Украину на фундаменте гражданской войны в Ливии и участия в незаконных поставках оружия".

Как сообщалось ранее, в ночь на 5 августа, в 00:17 по местному времени, украинский самолет был поврежден в результате ракетной атаки на аэропорт ливийского города Мисрата. "В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место", - сообщили в ведомстве.

Самолет выполнял рейс по транспортировке гуманитарного груза для нужд Общества Красного Полумесяца Ливии и был поврежден при разгрузке.