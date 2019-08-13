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В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие

В Новой Зеландии граждане массово сдают оружие
07:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Правительственная инициатива по анонимной сдаче оружия нашла отклик у жителей Новой Зеландии.

Более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия сдали жители Новой Зеландии в рамках правительственной программы, запущенной после мартовских терактов.

Об этом сообщает CNN.

"По состоянию на воскресенье в полицию сдали 10 тыс. 242 единицы огнестрельного оружия. Еще 1269 единиц были переданы на условиях амнистии, то есть люди могут анонимно сдавать огнестрельное оружие без вопросов о его происхождении, даже если у них нет лицензии", - говорится в сообщении.

Правительственная кампания выкупа оружия, попавшего под запрет, стартовала 13 июля и продлится до 20 декабря. Владельцы оружия, которые приобрели его законно, получают компенсацию.

В Новой Зеландии запретили владение отдельными видами оружия

На реализацию программы власти намерены потратить около 200 млн новозеландских долларов ($129,9 млн).

Напомним, 15 марта в Новой Зеландии произошли нападения на мечети в городе Крайстчерч. В результате атаки погибли 50 человек, еще 50 были ранены. Премьер-министр страны заявила, что нападения являются террористическим актами.

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Теракт, Новая Зеландия, Оружие, Сдача оружия.
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