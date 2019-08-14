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Гиперзвуковые ракеты провоцируют новою гонку вооружений

Гиперзвуковые ракеты провоцируют новою гонку вооружений
12:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Прекращение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности только подтверждает давление на безопасность в мире.

Новые ракетные технологии, включая так называемые гиперзвуковые системы, подогревают новую гонку вооружений в мире.

Об этом говорится в отчете "Контроль над ракетами: разобраться не сложно", обнародованном аналитиками из «Европейской сети лидерства» (ELN), передает Голос Америки.

"Новые ракетные технологии, включая так называемые гиперзвуковые системы, способные развивать скорость, которая более чем в 25 раз превышает скорость звука, подогревают новую гонку вооружений в мире", - говорится в сообщении.

Авторы отчета предупреждают, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) - является очередным подтверждением растущего давления на глобальную архитектуру безопасности.

По словам исследователей, для уменьшения угрозы, которую представляют собой развивающиеся технологии, необходимо срочно заключать новые соглашения о контроле за оружием.

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Последнее испытание российской гиперзвуковой ракетной системы «Авангард» состоялось в декабре прошлого года. В Москве утверждают, что «Авангард» способен обходить все существующие системы противоракетной обороны. Разработчики «Авангарда» прикрепили межконтинентальную баллистическую ракету к «крылатому боевому блоку», который движется высоко в небе, почти на границе со стратосферой, на скорости более 11 000 км/ч. Ракета отделяется от боевого блока, уже оказавшись над целью. Система способна нести как ядерные боеголовки, так и обычные бомбы.

Как пишет одна из авторов отчета Катажина Кубяк, ныне разработкой подобных систем также занимаются США, Китай и Австралия.

Она добавляет, что эти системы превзойдут существующие ракеты по скорости и маневренности и смогут обходить любые существующие системы ПВО и ПРО в обозримом будущем, а также наблюдаются попытки разработок технологий по борьбе со спутниками, включая применение ракет.

По ее словам, разработка ракет двойного назначения привела к росту неопределенности, которая может стать причиной «роковой ошибки».

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Отмечается, что на прошлой неделе на севере России трагедией завершились ракетные испытания - в результате погибли по меньшей мере пять человек, а на месте испытаний вырос уровень радиации. Это стало причиной для возобновления разговора о потенциальной опасности ракет с ядерными двигателями, разработку которых ведет Москва.

Кубяк считает, что распространение новых типов ракет усиливает конкуренцию между государствами, увеличивает расходы на оборону и повышает риск дальнейших военных столкновений.

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Ракеты, Гонка вооружений, Гиперзвуковые системы, Договор о ликвидации ракет.
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