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Штату Джамму и Кашмир вернут подключение к линиям связи

Штату Джамму и Кашмир вернут подключение к линиям связи
11:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Блокировку каналов связи в штате Индии планируется снять в "ближайшее время".

Индия вскоре снимет ограничения на передвижение и разблокирует каналы связи в штате Джамму и Кашмир, сообщают в пятницу западные СМИ со ссылкой на послание индийского федерального правительства Верховному суду.

По данным юридических источников в правительстве, ограничения будут сняты "в ближайшие дни".

Решение принято в связи с петицией о восстановлении телефонных и интернет-услуг в штате. Ее направил в суд редактор одной из газет, издающихся в Джамму и Кашмире.

Ранее сообщалось о планах властей отменить часть ограничений на перемещение в индийском штате Джамму и Кашмир после Дня независимости Индии. Он отмечался 15 августа.

Губернатор региона Сатья Пал Малик ранее на этой неделе заявлял, что через 7-10 дней обстановка в штате должна стабилизироваться, и тогда власти начнут постепенно восстанавливать доступ населения к линиям связи.

В Джамму и Кашмире обещают облегчить комендантский час

4 августа Индия ввела комендантский час в Джамму и Кашмире, а также заблокировала там доступ к интернету и телефонной связи. Затем индийские власти отменили особый статус штата и ввели на этой территории прямой контроль со стороны Дели.

Кашмирское обострение: на границе Индии и Пакистана произошла перестрелка

Индийский штат Джамму и Кашмир находится в области Кашмир - эта территория, населенная мусульманским большинством, разделенная между Индией и Пакистаном. Со времени обретения независимости двумя странами в 1947 году урегулирование в этом районе остается основной проблемой в их отношениях.

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Индия, Джамму и Кашмир, Суд Индии.
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