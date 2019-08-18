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Пиратский захват моряков возле Камеруна: заложников могли доставить в Нигерию

Пиратский захват моряков возле Камеруна: заложников могли доставить в Нигерию
17:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Похищенные пиратами возле Камеруна моряки могут находиться в Нигерии.

Моряки, похищенные пиратами в ночь на 15 августа вблизи Камеруна, среди которых есть и украинец, могут находиться в Нигерии.

Об этом сообщает t-online со ссылкой на руководство Международного морского бюро.

"Обычно заключенных депортируют из Камеруна в Нигерию. Там им придется продержаться, пока не закончатся переговоры о выкупе", - сказал директор бюро Поттенгал Мукундан, не касаясь подробностей из соображений безопасности.

Пираты проникли на судно MarMalaita, которое принадлежит немецкой MC-Schiffahrt из Гамбурга, когда оно стояло на якоре в порту Дуала, они похитили 8 из 12 членов экипажа. Как известно, один из похищенных - гражданин Украины, трое - граждане РФ.

Только за час до того также в порту Дуала с другого судна, VictoryC, были похищены 9 членов экипажа из 21 и имущество.

Пиратские нападения очень распространены на побережье Западной Африки. По данным Министерства иностранных дел ФРГ, во многих местах Камеруна существует высокий риск похищения людей.

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Как сообщалось ранее, у берегов Камеруна были захвачены иностранные моряки. Два судна подверглись нападению утром 15 августа в порту Дуала.

По информации заместителя директора Департамента консульской службы МИД Василия Кирилыча, среди захваченных моряков есть один гражданин Украины.

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Нигерия, Моряки, Пираты, Камерун, MarMalaita.
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