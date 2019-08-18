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Бои за Триполи: Зоопарк в столице Ливии попал под обстрел

Бои за Триполи: Зоопарк в столице Ливии попал под обстрел
20:33 Сегодня Телеграф Анадолу

Новости мира:В ставке генерала Хафтара заявили, что зоопарк переоборудован под военные цели.

На фоне активных боевых действий за столицу Ливии под удар попал и зоопарк Триполи.

В ставке Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара заявили, что территория зоопарка в квартале Абу Селим превращена в военный объект.

Здесь по данным сторонников Хафтара дислоцируется штаб подразделения главы управления полиции Триполи Абдульгани аль-Кекли.

Информации о гибели животных не приводится.

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Подразделения Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара четвертого апреля начали наступление на Триполи. Войска Хафтара штурмуют столицу в основном с южного направления.

Ожесточенные бои с вооруженными формированиями заседающего в Триполи Правительства национального согласия Фаиза Сараджа продолжаются уже пять месяцев. В ответ силы Правительства национального примирения начали контрнаступление "Буркан аль-Гадаб" ("Гнев вулкана").

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Ливия, Зоопарк, Триполи, Халифа Хафтар.
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