Бои за Триполи: Зоопарк в столице Ливии попал под обстрел

На фоне активных боевых действий за столицу Ливии под удар попал и зоопарк Триполи.

В ставке Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара заявили, что территория зоопарка в квартале Абу Селим превращена в военный объект.

Здесь по данным сторонников Хафтара дислоцируется штаб подразделения главы управления полиции Триполи Абдульгани аль-Кекли.

Информации о гибели животных не приводится.

Video of #LNAAF raid yesterday on BM-21 GRAD inside the zoo located in #Abu_Slem neighborhood central #Tripoli. this zoo is a main headquarter of one of #GNA militias "Ghinwa El-Kikly", and from there multiple times Grad rockets was fired. pic.twitter.com/2KNb9vM2Ct

— Mohamed Mansour (@Mansourtalk) August 18, 2019