В оппозиции Канады выступают против возвращения России в G7

Новости мира:Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады считает, что возвращать Росию в состав "Большой семерки" пока не стоит.

Поскольку Россия до сих пор не прекратила оккупацию части Украины, возвращать ее в G7 не следует.

Такое мнение на своей странице в Тwitter выразил лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир.

"В 2014 году правительство Консервативной партии возглавило усилия по исключению России из G8 после вторжения РФ в Крым. С тех пор Россия ничего не сделала для возвращения доверия международного сообщества. Нам не следует позволять им вернуться, пока они не покинут Украину", - написал Шир.

En 2014, notre gouv. conservateur a exigé que la Russie soit suspendue du G8 après son invasion de la Crimée. Depuis, la Russie n’a rien fait pour gagner la confiance de la communauté internationale. Elle ne devrait pas réintégrer le G8 tant qu’elle n’aura pas quitté l’Ukraine. — Andrew Scheer (@AndrewScheer) August 21, 2019

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп во вторник поддержал идею возвращения России в G7.

Сейчас членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года. В этом году саммит лидеров G7 состоится с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице.