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В оппозиции Канады выступают против возвращения России в G7

В оппозиции Канады выступают против возвращения России в G7
18:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады считает, что возвращать Росию в состав "Большой семерки" пока не стоит.

Поскольку Россия до сих пор не прекратила оккупацию части Украины, возвращать ее в G7 не следует.

Такое мнение на своей странице в Тwitter выразил лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Эндрю Шир.

"В 2014 году правительство Консервативной партии возглавило усилия по исключению России из G8 после вторжения РФ в Крым. С тех пор Россия ничего не сделала для возвращения доверия международного сообщества. Нам не следует позволять им вернуться, пока они не покинут Украину", - написал Шир.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп во вторник поддержал идею возвращения России в G7.

Сейчас членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Это объединение существует с 1975 года. В этом году саммит лидеров G7 состоится с 24 по 26 августа во Франции в Биаррице.

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Россия, Канада, G7, Эндрю Шир.
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