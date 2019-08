В Австралию движется огромный слой вулканической породы (Видео)

Большой слой вулканической породы размером с Манхэттен дрейфует в сторону Австралии, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа.

Об этом пишет Громадське.

Как сообщает CNN, впервые «плот» площадью около 150 квадратных километров увидели моряки 9 августа.

A raft of rock, the size of 20,000 football fields is floating towards Queensland. The pumice was created when an underwater volcano erupted off Tonga. Scientists say it'll bring millions of new coral to the Great Barrier Reef. @ErinEdwards7 @QUT #7NEWS pic.twitter.com/W7pKdowYw2

— 7NEWS Gold Coast (@7NewsGoldCoast) August 24, 2019