Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Главные события 25 августа: День шахтера, саммит G7, обвал моста в Харькове
Меркель и Трюдо заявили о важности проведения реформ в Украине
Меркель и Трюдо заявили о важности проведения реформ в Украине
Украинец Малиновский дебютировал в Серии А (Видео)
Украинец Малиновский дебютировал в Серии А (Видео)
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского
Приметы и обряды на 26 августа - день Тихона Задонского

В Австралию движется огромный слой вулканической породы (Видео)

В Австралию движется огромный слой вулканической породы (Видео)
09:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Вулканический слой размеров с Манхэттен.

Большой слой вулканической породы размером с Манхэттен дрейфует в сторону Австралии, что может помочь в восстановлении кораллов Большого барьерного рифа.

Об этом пишет Громадське.

Как сообщает CNN, впервые «плот» площадью около 150 квадратных километров увидели моряки 9 августа.

Как отмечают в NASA, этот слой пемзы образовался после извержения подводного вулкана у острова Тонга, он дрейфует в сторону Австралии.

По предварительным оценкам, 7-12 месяцев этот слой пемзы будет дрейфовать к Австралии, что может положительно повлиять на Большой барьерный риф, куда «плот» вероятно принесет кораллы, ракушки, водоросли, крабов и много других организмов.

В атмосфере значительно увеличилось количество углерода: причина

Пемза — пористая вулканическая порода, она очень легкая, благодаря чему может оставаться на поверхности воды, морские организмы могут скрываться в ее многочисленных отверстиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австралия, НАСА, Вулкан, Манхэттен, Вулканическая порода.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кравчук признался, что не может заснуть без пистолета рядом
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
04 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
05 Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
Официальный курс валют от НБУ на 26 августа
Солнечно, но не везде: каким городам Украины &quot;повезет&quot; с погодой
Солнечно, но не везде: каким городам Украины "повезет" с погодой
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
На Донбасских КПВВ активно пропускают граждан
Рецепт дня: мясные шарики в слоеном тесте
Рецепт дня: мясные шарики в слоеном тесте
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь