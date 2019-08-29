В Мексике произошло самое кровавое бандитское нападение за последние 10 лет

Новости мира:Жестокое нападение гангстеров на бар Caballo Blanco стало одним из самых массовых убийств в Мексике за последние десять лет.

В Мексике гангстеры подожгли бар, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел поздно вечером 27 августа. Участники гангстерской банды подожгли здание и заблокировали все запасные выходы, поэтому люди не могли выбраться из горящего бара.

Утром 28 августа генеральная прокуратура штата Веракрус сообщила, что в баре Caballo Blanco в Коацакоалькоси погибли 8 женщин и 15 мужчин. Еще 13 человек госпитализировали с серьезными травмами. Губернатор штата Веракрус Куитлахуак Гарсия предполагает, что эта атака была результатом спора между бандитами.

Мексиканские медиа распространяли информацию о том, что нападавшие сначала открыли огонь по бару, а потом подожгли его "коктейлями Молотова". Так же у медиа имеется информация о том, что владелец бара после инцидента был похищен и убит.

Saldo preliminar de 21 personas muertas en el ataque al bar El Caballo Blanco en #Coatzacoalcos, #Veracruz. Video: @AlorNoticias pic.twitter.com/JhZSreG0K0 — Eirinet Gómez López (@ninetologa) August 28, 2019

Отмечается, нападение в Caballo Blanco стал одним из самых массовых убийств в Мексике с 2008 года. Поиски злоумышленников продолжаются.

Как сообщалось ранее, в результате массового расстрела посетителей торгового центра в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли по меньшей мере 19 человек.