В Колумбии договорились защищать леса Амазонии (Фото)

Новости мира:В Колумбии на саммите семи стран предприняли меры по защите лесов у бассейна Амазонки.

На фоне растущей угрозы распространения лесных пожаров в регионе Амазония лидеры семи стран приняли меры по защите бассейна реки Амазонка, передает BBC.

Отмечается, что семь стран: Боливия, Перу, Суринам, Колумбия, Эквадор, Бразилия и Гайана в связи с растущей опасности от массовых пожаров в тропических лесах подписали акт, создающий совместную сеть, которая средствами спутникового мониторинга позволит оперативно реагировать на катастрофы в регионе.

Помимо подписания совместного акта, на саммите в Летисии, Колумбия была достигнута договоренность о лесовосстановлении Амазонии. По словам президента Колумбии Ивана Дюке, этот саммит стал площадкой "для механизма координации", что позволит сохранить "сокровище — Амазонию".

Кроме этого, семь стран пришли к соглашению о необходимости предпринимать больше мер для просвещения населения в проблемах региона, а также "увеличить роль общин коренных жителей".

Тропические леса в Амазонии горят с начала августа 2019 года, в некоторых штатах введен режим чрезвычайного положения.

С начала года в Бразилии зафиксировано более 75 тыс. очагов возгорания в Амазонии, что побило показатель 2013 года. Серьезные лесные пожары зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Бразилии, Перу и других странах.

Ранее сообщалось, президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит на встрече в Колумбии из-за проблем со здоровьем.